Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 березня.

Зазначається, що окупаційній владі допомагає у цьому ФСБ.

"В місті Токмак російська окупаційна так звана влада разом з представниками ФСБ погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів РФ, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також розповідає, що Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. В місті Бердянськ, Запорізької області, з акваторії морського порту відзначено транспортування буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за день уразили 3 пункти управління та 2 райони зосередження ворога

Також ЗСУ знищили 2 радіолокаційні станції та склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Своєю чергою українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

За добу противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів по території України

Також, ворог здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Тимоновичі Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області; Леміщине, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам’янка та Западне Харківської області.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, а також Невське і Білогорівка - Луганської.

противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, а також Невське і Білогорівка - Луганської. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Запоріжжя; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Зимівник та Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.