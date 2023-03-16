Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На Запоріжжі окупанти змушують місцевих жителів отримувати паспорти РФ, погрожуючи вивезти їхніх дітей до Росії, - Генштаб

На Запоріжжі окупанти змушують місцевих жителів отримувати паспорти РФ, погрожуючи вивезти їхніх дітей до Росії, - Генштаб

16 березня, 2023 четвер
18:41
війна з Росією

У місті Токмак на тимчасово окупованому Запоріжжі ворог проводить примусову паспортизацію, у разі відмови погрожує, що вивозитиме дітей місцевих жителів до Росії

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 березня.

Зазначається, що окупаційній владі допомагає у цьому ФСБ.

"В місті Токмак російська окупаційна так звана влада разом з представниками ФСБ погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів РФ, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також розповідає, що Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. В місті Бердянськ, Запорізької області, з акваторії морського порту відзначено транспортування буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за день уразили 3 пункти управління та 2 райони зосередження ворога

Також ЗСУ знищили 2 радіолокаційні станції та склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Своєю чергою українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

За добу противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів по території України

Також, ворог здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Тимоновичі Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області; Леміщине, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам’янка та Западне Харківської області.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, а також Невське і Білогорівка - Луганської.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Запоріжжя; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Зимівник та Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.

ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
Карта бойових дій 1403
15 березня, 2023 середа
У районі Бахмута відбулася корекція наших сил, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
14 березня, 2023 вiвторок
Перші фази контрнаступальної операції ЗСУ можна очікувати найближчими днями, - військовий експерт Самусь
окупанти оркі русня
15 березня, 2023 середа
Окупанти змогли вийти за межі кладовища та намагаються перерізати трасу Т-05-04, - військово-політичний оглядач Коваленко
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.94
  • EUR
    Купівля 40.02
    Продаж 41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 березня
19:54
Росіяни двічі обстріляли Костянтинівку: поранено 6 людей, серед них іноземний волонтер
19:45
прапори України та США
США найближчими днями можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
19:35
санкції проти Росії
НАЗК запустило санкційний процес проти російської Gavary Group, яка працює на ВПК РФ
19:14
Ексклюзив
Володимир В’ятрович
Зараз є всі підстави говорити про дозрілу церковну незалежність України, - нардеп В’ятрович
19:07
Херсон, обстріли
Росіяни атакували дроном подвір'я медзакладу Херсона
19:00
Archer
Британія закупить у Швеції САУ Archer замість наданих Україні артсистем AS90
18:51
САУ FH77 BW Archer
Швеція передасть Україні вісім артустановок Archer
18:36
Костянтин Жеваго
Рішення у справі Костянтина Жеваго оголосять 30 березня
18:33
мобілізація на росії, чмобіки
Випускникам Пензенського держуніверситету разом з дипломами вручатимуть повістки
18:26
На фото Володимир Зеленський
Окупанти Криму заявили про намір "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті
18:12
Біньямін Нетаньягу
Прем’єр-міністр Ізраїлю пояснив, чому його країна не надає Україні озброєння
18:07
Володимир Зеленський
"Маємо конкретні результати": Зеленський обговорив із Сунаком підтримку України
18:03
OPINION
Орест Сохар
Білий дім "варить воду" з винищувачами F-16
17:59
Військові облігації
Через Дію українці купили вже 0,5 млн військових облігацій
17:56
суд
Рада наступного тижня збирається обмежити доступ до судового реєстру та дозволити не проводити запис судових засідань, - Фундація DEJURE
17:45
Оновлено
Шмигаль обговорив із прем'єром Латвії нові логістичні шляхи та відновлення інфраструктури Чернігівщини
17:28
боєприпаси 155 мм
Боєприпаси, транспортні засоби та сухпайки: Литва оголосила новий пакет допомоги Україні
17:25
Ексклюзив
Ігор Лапін
"Маскуючи під стандарти НАТО, хочуть втиснути правки, які суперечать Конституції": офіцер ЗСУ Лапін про законопроєкт 4210
17:20
ООН
Голова Міжнародної слідчої комісії ООН заявив про відсутність доказів геноциду в Україні, хоча виявлено широкий спектр воєнних злочинів РФ
17:18
Ексклюзив
Роман Костенко
Прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку почне відлік програшу РФ, - полковник СБУ Костенко
17:11
Ексклюзив
Скупити все за безцінь. Який план готує Китай для України після війни
16:59
Молдова
У Молдові перейменували державну мову на румунську
16:57
черга, фури
Дію "транспортного безвізу" між Україною та ЄС продовжено до кінця червня 2024 року
16:46
Дмитро Кулеба
Кулеба з китайським колегою обговорили шляхи досягнення миру в Україні
16:38
міномет
Удень росіяни двічі обстріляли Сумщину з мінометів
16:32
Ексклюзив
шпигун
Військовий експерт розповів, як не випустити з уваги шпигунські дії російської агентурної мережі
16:17
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:11
РСЗВ Mars II
Ракети для РСЗВ, 155 мм снаряди та пістолети: Німеччина надала чергову партію допомоги Україні
16:07
колісний танк AMX-10 RC
Французькі бронемашини AMX-10 RC уже прибули в Україну, - міністр оборони Лекорню
16:05
OPINION
Володимир Гевко
Чому у Росії неможливі протести
16:04
Львів вечірній, світло, ліхтар
В Україні почергово виводитимуть у ремонт блоки АЕС: в Енергоатомі сказали, чи призведе це до відключень світла
15:48
Планували відстежувати маршрути постачання зброї Україні: в Польщі викрили шпигунську мережу, яка працювала на РФ
15:44
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
В Енергоатомі назвали найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС
15:41
Санкції
ЄС прагне посилити санкції проти родичів російських олігархів, - Bloomberg
15:40
шевченківська премія
Члени Шевченківського комітету складають свої повноваження – заява
15:39
Україна Євросоюз
Понад 100 чільних діячів Європи закликали в червні почати переговори з Україною про вступ до ЄС
15:34
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Ядерної і радіаційної катастрофи вдасться уникнути, якщо ЗАЕС буде звільнено наступного місяця, – Енергоатом
15:17
ЄС
Опитування ЄС: більшість європейців бачить в Росії противника своїх країн
15:15
знищено склад окупантів
У Маріупольському районі пролунали вибухи, знищено склад окупантів
15:12
український паспорт
"Не несе правових наслідків": МЗС назвало "нікчемним" закон РФ щодо виходу з українського громадянства
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV