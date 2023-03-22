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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Запоріжжі окупанти зробили в дитячому садочку військовий шпиталь, а на Луганщині розігнали незгодних із примусовою паспортизацією педагогів

На Запоріжжі окупанти зробили в дитячому садочку військовий шпиталь, а на Луганщині розігнали незгодних із примусовою паспортизацією педагогів

22 березня, 2023 середа
19:22
війна з Росією Окупанти

У Генеральному штабі ЗСУ поділились оперативною інформацією з фронту - станом на 18:00 22 березня 2023 року

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Російська федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута, також ворог проводив наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою", - пишуть в ЗСУ. 

Обстріли України: за добу росіяни завдали 41 авіаудар

Російський агресор також продовжує застосовувати звичну для себе тактику - терор проти цивільного населення, обстріл населених пунктів, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За добу росіяни завдали 41 авіаційний удар. Терористи випустили 21 "шахедів" з Брянської області, 16 дронів було збито. Внаслідок ударів ворожих БпЛА, росіяни вразили територію гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві на Київщині, є загиблі і пораненні серед цивільних громадян. Також пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині.

Загарбники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ударів залишається по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів:

  • Хрінівка, Михальчина Слобода Чернігівської області;
  • Атинське, Волфине та Попівка Сумської області;
  • Дворічна, Куп’янськ і Крохмальне, Басове, Стрілеча, Глибоке і Вовчанськ на Харківщині;
  • Білогорівка на Луганщині;
  • Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Колодязі, Верхньокам’янське, Васюківка, Миньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині;
  • Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області,
  • А також Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Дніпровське та місто Херсона.

Наступ росіян на східному напрямку

"На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка. На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте його наступальний потенціал знижується. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине", - пишуть у Генштабі.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав. 

На Запорізькому та Херсонському напрямках російський противник веде обороні дії. 

Окупанти зробили в дитячому садочку військовий шпиталь та інші новини з тимчасово окупованих територій

В населеному пункті Веселе, Запорізька область, російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь на території будівлі дитячого садочка.

"Водночас в Старобільському фаховому коледжі Луганського національного аграрного університету проводились збори викладачів, які висловлювали невдоволення щодо примусової паспортизації педагогічного складу, через вказівку окупаційного так званого “керівництва” навчального закладу до 1 червня усім працівникам коледжу отримати  паспорт громадянина російської федерації. Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів", - розповіли в ЗСУ.

Російська злочинна влада також продовжує заходи з примусової паспортизації населення ТОТ. На Херсонщині гауляйтери погрожують місцевим жителям припинити виплачувати пенсію, якщо у них буде відсутній російський паспорт. 

Удари ЗСУ по окупантах

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!", - пише Генштаб ЗСУ.

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