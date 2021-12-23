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На Запоріжжі перекинувся мікроавтобус із 20 дітьми

23 грудня, 2021 четвер
23:00
Кримінал знак дтп

У Васильківському районі Запорізької області поблизу села Скельки перекинувся мікроавтобус із 20 неповнолітніми спортсменами, які їхали на змагання

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"На момент аварії в мікроавтобусі знаходилось 20 неповнолітніх дітей 2011-2012 років народження, троє батьків та тренер. Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся тільки тренер", - йдеться у повідомленні.

Маршрутне таксі, яке лежало на узбіччі, виявив наряд патрульної поліції. 

Поблизу місця ДТП знаходився лише водій. Усі пасажири поїхали з місця інциденту на попутному транспорті.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КкУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

"Крім цього, відносно власника фірми-перевізника складений адміністративний протокол за ст. 140 "Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт" Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці опитують учасників подій, в тому числі неповнолітніх. 

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