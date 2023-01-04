На Запоріжжі Росія викрала щонайменше 300 тис. тонн українського зерна, - ЦНС
Окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тис. тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Гауляйтери Запорізької області заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій ДП "Государствєнний зєрновой оператор”, яке й потім перепродало зерно.
"Насправді ж “державне зернове підприємство” це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в інакшому випадку зерно “націоналізовували”. Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами", - пишуть у ЦНС.
У Центрі пояснили, що за фактом росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики РФ.
- У листопаді 2022 року стало відомо, що Росія вивезла з тимчасово окупованого Старобільська Луганської області 900 тонн зерна.
- У грудні повідомлялось, що з непідконтрольних Україні територій Росія за час повномасштабної війни вивезла пшеницю на щонайменше 1 млрд доларів.
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