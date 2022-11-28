Росіяни викрали з окупованого Старобільська 900 тонн українського зерна

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог розграбував ТОВ "Старобільський елеватор", звідки вивіз майже 900 тонн зерна (врожай 2021 року). Зокрема було вкрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника", - сказано в повідомленні.

"Все воно було помічене окупантами як "безгосподарне майно" й передано до "аграрного фонду ЛНР" Тобто по факту росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними", - додали в ЦНС.

Там нагадали, що подібні злочини місцеві партизани передають до правоохоронних органів, тож ніхто зі зловмисників не уникне покарання, передбаченого Карним Кодексом України.

Російські загарбники вивезли з Херсонщини 100 тисяч тонн насіння соняшнику.

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