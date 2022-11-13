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На Херсонщині росіяни викрали 100 тисяч тонн насіння соняшника, - Гончаренко

13 листопада, 2022 неділя
16:43
Економіка Зерно ячменя - Ілюстротавни фото

Російські загарбники вивезли 100 тисяч тонн насіння соняшнику, вкрали комбайни, трактори та іншу техніку компанії "Укрлендфармінг" на Херсонщині

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко в telegram.

У Новорайську Херсонської області російські окупанти зруйнували та пограбували базу компанії "Укрлендфармінг". Збитки оцінюють у 250-270 млн доларів США.

"Вкрадена або знищена техніка виробництва John Deer, безпілотні літальні апарати для обробки земель. Сама база зруйнована. Окупанти вкрали практично все, що знаходилось на території бази: паливно-мастильні матеріали та посівний матеріал, засоби захисту рослин на 60 млн доларів, близько 100 тисяч тонн насіння соняшнику та кукурудзи".

Як зазначає Гончаренко, агресор завдав шкоди і найбільшій у Європі птахофабриці "Чорнобаївська", яка належить компанії "Укрлендфармінг". Понад 4 млн курей дорослого поголів'я і близько 700 тисяч молодняка загинуло без можливості їх утилізувати.

  • 12 листопада військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра.
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди. 
  • 12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.
  • Стало відомо, що протягом 13 -18 листопада включно, на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту.

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зерно
Херсон
Херсонщина
війна з Росією
окупанти
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