Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко в telegram.

У Новорайську Херсонської області російські окупанти зруйнували та пограбували базу компанії "Укрлендфармінг". Збитки оцінюють у 250-270 млн доларів США.

"Вкрадена або знищена техніка виробництва John Deer, безпілотні літальні апарати для обробки земель. Сама база зруйнована. Окупанти вкрали практично все, що знаходилось на території бази: паливно-мастильні матеріали та посівний матеріал, засоби захисту рослин на 60 млн доларів, близько 100 тисяч тонн насіння соняшнику та кукурудзи".

Як зазначає Гончаренко, агресор завдав шкоди і найбільшій у Європі птахофабриці "Чорнобаївська", яка належить компанії "Укрлендфармінг". Понад 4 млн курей дорослого поголів'я і близько 700 тисяч молодняка загинуло без можливості їх утилізувати.

12 листопада військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.

Стало відомо, що протягом 13 -18 листопада включно, на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту.