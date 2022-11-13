На Херсонщині росіяни викрали 100 тисяч тонн насіння соняшника, - Гончаренко
Російські загарбники вивезли 100 тисяч тонн насіння соняшнику, вкрали комбайни, трактори та іншу техніку компанії "Укрлендфармінг" на Херсонщині
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко в telegram.
У Новорайську Херсонської області російські окупанти зруйнували та пограбували базу компанії "Укрлендфармінг". Збитки оцінюють у 250-270 млн доларів США.
"Вкрадена або знищена техніка виробництва John Deer, безпілотні літальні апарати для обробки земель. Сама база зруйнована. Окупанти вкрали практично все, що знаходилось на території бази: паливно-мастильні матеріали та посівний матеріал, засоби захисту рослин на 60 млн доларів, близько 100 тисяч тонн насіння соняшнику та кукурудзи".
Як зазначає Гончаренко, агресор завдав шкоди і найбільшій у Європі птахофабриці "Чорнобаївська", яка належить компанії "Укрлендфармінг". Понад 4 млн курей дорослого поголів'я і близько 700 тисяч молодняка загинуло без можливості їх утилізувати.
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