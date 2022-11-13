На Херсонщині з 13 по 18 листопада заборонили користуватися водним транспортом

Про це повідомили на сайті Херсонської обласної військової адміністрації.

Ознайомитися з відповідним розпорядженням можна за посиланням.

12 листопада військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру