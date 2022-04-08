На Запоріжжі росіяни викрали депутата облради Дудку

Про це повідомили в Запорізькій облраді.



Росіяни взяли чоловіка в полон 6 квітня, але відомо про це стало 8 квітня. Про викрадення розповіли його дружина й донька. Зараз місце перебування Віктора Дудки не відоме.



"Це ганебний і, на жаль, не перший злочин окупантів проти мирного населення, представників органів влади, місцевого самоврядування. У населених пунктах області, які опинитися під окупацією, склалася жахлива ситуація, російські загарбники залякують та грабують місцевих жителів, обстрілюють житлові будинки, знищують мережі електропередач та газопостачання, блокують можливість евакуації та надання гуманітарної допомоги. Робимо усе можливе для порятунку жителів області, опору російським окупантам та засудження їх ганебних злочинів проти громадян нашої держави", - наголосили в облраді.

Нагадаємо, у Каховці окупанти викрали ексочільника РДА, депутата від "ЄС" Салтикова.

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