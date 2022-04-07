У Каховці окупанти викрали ексочільника РДА, депутата від "ЄС" Салтикова, - депутат облради Хлань

Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.



"В Каховці окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради від "Європейської Солідарності", ексголову Каховської районної адміністрації Валерія Салтикова", - повідомив він.



Нагадаємо, раніше в Каховці окупанти викрали чотирьох учасників проукраїнського мітингу.

Журналіст Олег Батурин також розповів про викрадення Валерія Салтикова."Також повідомляють про ще як мінімум одного захопленого сьогодні. Це зі слів його рідних", - додав він.

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