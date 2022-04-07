У Каховці окупанти викрали ексочільника РДА, депутата від "ЄС" Салтикова, - депутат облради Хлань
У Каховці на Херсонщині росіяни взяли в полон депутата облради й ексголову РДА, повідомляють про ще одного затриманого
Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"В Каховці окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради від "Європейської Солідарності", ексголову Каховської районної адміністрації Валерія Салтикова", - повідомив він.
"Також повідомляють про ще як мінімум одного захопленого сьогодні. Це зі слів його рідних", - додав він.
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