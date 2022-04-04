Окупанти викрали чотирьох учасників мітингу за Україну в Каховці
У Каховці Херсонської області під час мітингу за Україну армія РФ викрала щонайменше чотирьох людей
Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада y Facebook.
Згідно з повідомленнями, загарбники затримали Ігоря Бахура, 1983 р.н.; Олену Бубнову, 1990 р.н.; Юрія Гедзика, 1974 р.н.; Анатолія Качинського, 1985 р.н.
Їх місцезнаходження наразі невідоме.
- Нагадаємо, росіяни "призначили" окупаційну адміністрацію в Каховці.
- 3 квітня в Каховці на Херсонщині росіяни обстріляли людей, які вийшли на проукраїнський мітинг.
- На мирному мітингу в Каховці Херсонської області окупанти поранили двох людей.
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