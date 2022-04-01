Росіяни "призначили" окупаційну адміністрацію у Каховці на Херсонщині
Армія РФ встановила свою псевдовладу у місті Каховка Херсонської області
Про це повідомила пресслужба міської територіальної громади у Facebook.
"Сьогодні, 1 квітня, в приміщення Каховського міськвиконкому увійшло декілька десятків озброєних військових РФ разом з деякими місцевими мешканцями. Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, шо міська влада, яка на разі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що росіяни повідомили, що від сьогодні керувати містом буде ексдепутат облради Павло Філіпчук, керівник поліції - Олег Буховець , керівник КВУ "Водоканал" Олег Гаврилюк.
"Працівникам міськвиконкому, які були в приміщені, було запропоновано співпрацювати з вищевказаними особами, в іншому разі - всі будуть звільнені. Керівництво Каховської міської територіальної громади відмовилось від запропонованої пропозиції", - йдеться у повідомленні.
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