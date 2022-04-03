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Головна війна з Росією У Каховці окупанти обстріляли мирний проукраїнський мітинг, повідомляють про поранених, - МОСТ

У Каховці окупанти обстріляли мирний проукраїнський мітинг, повідомляють про поранених, - МОСТ

3 квітня, 2022 неділя
12:28
війна з Росією

3 квітня в Каховці на Херсонщині росіяни обстріляли людей, які вийшли на проукраїнський мітинг, відомо про затриманих і поранених

Про це пише херсонське медіа МОСТ.

"У Каховці військові РФ відкрили вогонь по мирним жителям, які вийшли на мирний мітинг 3 квітня", - повідомило видання.

Повідомляють, що є поранені та затримані люди.

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Новини
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