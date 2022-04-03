В окупованій Каховці поранили двох людей під час мітингу за Україну

Про це повідомляє пресслужба Каховської міської тергромади у Facebook.

"3 квітня під час мирного мітингу у Каховці двоє цивільних, що були учасниками мітингу, дістали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому у шию", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі загрози життю немає.

Нагадаємо, росіяни "призначили" окупаційну адміністрацію в Каховці.

3 квітня в Каховці на Херсонщині росіяни обстріляли людей, які вийшли на проукраїнський мітинг.