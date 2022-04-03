В окупованій Каховці поранили двох людей під час мітингу за Україну
На мирному мітингу в Каховці Херсонської області окупанти поранили двох людей
Про це повідомляє пресслужба Каховської міської тергромади у Facebook.
"3 квітня під час мирного мітингу у Каховці двоє цивільних, що були учасниками мітингу, дістали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому у шию", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі загрози життю немає.
- Нагадаємо, росіяни "призначили" окупаційну адміністрацію в Каховці.
- 3 квітня в Каховці на Херсонщині росіяни обстріляли людей, які вийшли на проукраїнський мітинг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе