Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку ситуація за добу суттєво не змінилась. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом 11 жовтня вони обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Лежено, Новоолександрівка, Малі Щербаки, Полтавка, Чарівне, Червоне, Новоандріївка, Оріхів, Степове, Кам'янське, Павлівка, Степногірськ, Преображенка, Малинівка, Мала Токмачка, Дорожнянка, Новоданилівка, Ольгівське, Білогір'я, Залізничне та Гуляйполе.

"Надійшло 46 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 11 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 61 людину, зокрема 9 дітей.

У ніч з 11 на 12 жовтня РФ атакувала Запоріжжя ракетами С-300, пошкоджено будинок, з-під завалів дістали трьох людей.

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