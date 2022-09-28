Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 27 вересня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Окупанти накрили вогнем цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Новомиколаївки, Полтавки, Щербаків, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Успенівки, Шевченка, Новояковлівки, Новоандріївки, Яблукового, Омельника, Степногірська, Оріхова, Червоного, Темирівки, Ольгівського, Новоданилівки, Чарівного, Білогір'я, Малої Токмачки, Дорожнянки, Малинівки, Степового та Кам'янського.

"Надійшло 20 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в Запорізькій ОВА.

Упродовж 27 вересня з тимчасово окупованих територій евакуювали 1910 цивільних, зокрема 427 дітей.

У ніч на 27 вересня від обстрілів ворожими ракетами постраждало Запоріжжя, унаслідок чого було пошкоджено лінію електропередачі.

Уранці 28 вересня росіяни вдарили трьома ракетами по Гуляйполю, зруйнували історичну пам'ятку й пошкодили дорогу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb