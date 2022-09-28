Росіяни завдали ракетних ударів по Гуляйполю на Запоріжжі: зруйнована історична пам'ятка та пошкоджена дорога
На Запоріжжі вранці 28 вересня росіяни вдарили трьома ракетами по Гуляйполю, зруйнували історичну пам'ятку й пошкодили дорогу
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Гуляйполе нескоренне. Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога", - наголосив він.
Інформацію щодо постраждалих унаслідок російського обстрілу уточнюють.
- У ніч на 27 вересня від обстрілів ворожими ракетами постраждало Запоріжжя, унаслідок чого було пошкоджено лінію електропередачі
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