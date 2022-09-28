Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Гуляйполе нескоренне. Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога", - наголосив він.

Інформацію щодо постраждалих унаслідок російського обстрілу уточнюють.

У ніч на 27 вересня від обстрілів ворожими ракетами постраждало Запоріжжя, унаслідок чого було пошкоджено лінію електропередачі

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