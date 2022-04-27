На Запоріжжі росіяни знову обстріляли Новоданилівку: село перебуває на межі гуманітарної катастрофи
Російські війська знову обстріляли село Новоданилівку на Запоріжжі, населений пункт перебуває без газу, води та електропостачання
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
"У Новоданилівці Пологівського району під час російського обстрілу було знищено приватний будинок, магазин, мотоблок із причепом. Крім того, у селі від вихідних відсутнє газопостачання, електрики та водопостачання також немає. Місцеві мешканці розповідають, що населений пункт вже на межі гуманітарної катастрофи. Багато людей виїхало, але є й ті, які не готові покидати свої домівки", - йдеться у повідомленні.
В ОВА також розповіли про ситуацію в селі Кінські Роздори, яке знаходиться в окупації.
"У тимчасово зайнятому росіянами селі Кінські Роздори Пологівського району окупанти займаються мародерством, а також ведуть перепис населення. За повідомленнями місцевих мешканців, російські військові оселилися у школі, лікарні та перебувають у сільській раді. На території села загарбники риють траншеї, аби заховати в них свою військову техніку", - сказано у звіті ОВА.
26 квітня у запорізькому регіоні українські сили ППО збили ракету в районі села Спасівка. У Василівці окупанти намагаються переконати мирних мешканців, що ніби-то ЗСУ обстрілюють цивільних. Втім жителі Василівки не вірять подібним провокаціям.
- 13 квітня у Запорізькій області росіяни завдали артобстріл фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району.
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