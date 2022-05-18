Про це інформує у телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.



З початку повномасштабної війни зафіксовано близько 2,5 тисяч пошкоджених об’єктів, із них 1 037 домоволодінь. Жителі області, у яких повністю або частково пошкоджені будинки, можуть розраховувати на відшкодування руйнувань.



"На сьогодні згідно з постановою №380 від 26 березня повідомлення про руйнування житлового фонду можуть подавати власники цього майна через Дію, або через адміністратора Центру адміністративних послуг, або через нотаріуса. З 26 травня юридичні особи також отримають змогу надавати інформацію для фіксації збитків", – розповів директор Департаменту ЖКГ та будівництва ЗОВА Віталій Литвиненко.



Від обстрілів окупантів пошкоджено 47 підстанцій різних класів напруги та приблизно 3 км мереж. Працівники не можуть відремонтувати всі пошкодженні, адже в регіоні місцями йдуть активні бойові дії, бували й випадки наїзду робітників на міни.



Оскільки водопостачання залежить від електрики, то з цим на Запоріжжі теж проблеми, адже свердловини та помпи не працюють.



Пошкоджено приблизно 50 газорозподільних пунктів та 4 км мереж – це 88 населених пунктів, які залишилися без газопостачання частково або повністю. Значна частина ушкоджень припала на Бердянський, Пологівський та частина Мелітопольського районів.



Є проблеми і в інфраструктурі Запорізької області.



"Якщо брати дорожні господарства – 18 мостових переходів. На цей рік було заплановано будівництво та реконструкція мостів, розробка документації. Цей напрям – мости та дороги – досить інтенсивно розвивався останніми роками. Тепер ця робота руйнується окупантами. Після того, як вони підуть, буде проведено обстеження і стане відомо з точністю до метра, обсяг пошкоджених доріг і скільки необхідно коштів на їх відновлення", – запевнив Віталій Литвиненко.



Також в ЗОВА наголосили на важливості вчасно оплачувати комунальні послуги, адже це дає можливість підприємствам виплачувати зарплату працівникам.



"Питання тарифів на комунальні послуги було врегульовано відповідними постановами: їх було заморожено до кінця вересня-жовтня. Ціни зафіксовано станом на 24 лютого", – додають у пресслужбі.

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