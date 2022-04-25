На Запоріжжі російські військові обстріляли місця скупчення людей для посвяти пасок, - ОВА

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА у facebook.



"Близько 10:00 у Василівці почалися обстріли. Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу із початком служби. При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це ніби-то українські воїни стріляють по мирному населенню.", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі додають, що боротьба за окуповані населені пункти Запорізького краю триває. Ворог намагається зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя. На тимчасово окупованих територіях росіяни поширюють, неправдиву інформацію, щоб вдалось організувати весняну мобілізацію чоловіків.



"У Мелітополі поширюють інформацію, що окупаційна влада вирішила повністю закрити з 30 квітня в'їзд та виїзд із тимчасово окупованого Криму. Рішення ухвалено, щоб не допустити зриву весняної призовної кампанії на окупованих територіях, оскільки багато українських чоловіків виїжджають на півострів транзитом з подальшим маршрутом до Грузії, Польщі, країн Прибалтики", - повідомляють у пресслужбі.



Додають, що у Дніпрорудному росіяни організували адресне доставлення великодніх пасок ветеранам так званої Великої Вітчизняної війни. Процес фільмували російські ЗМІ. На яких умовах роздавали солодощі невідомо.



Нагадаємо, 24 квітня росіяни обстріляли з РСЗВ Авдіївку й пошкодили одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості в Україні - Авдіївський коксохімічний завод.