Окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині: пошкоджень зазнав коксохімічний завод, - обласна прокуратура

Про це заявили в Донецькій обласній прокуратурі.



"24 квітня 2022 року приблизно об 11:35 збройними силами рф із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївки Донецької області. Під вогнем окупантів знову опинилось одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості у державі - ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех улавлювання", - ідеться в повідомленні.



Повну інформацію щодо пошкодженої інфраструктури встановлюють.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Його проводять слідчі слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією в Маріуполі Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.





Нагадаємо, 13 березня Авдіївка Нагадаємо, 13 березня Авдіївка залишилася без тепла після обстрілу коксохімічного заводу.

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