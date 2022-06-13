Про це інформує в телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Голова Запорізької ОВА підписав наказ про зміну тривалості комендантської години.

"Дав доручення владі м.Запоріжжя розглянути питання по забезпеченню сприятливих умов для роботи бізнесу, а також продовження часу роботи громадського транспорту у вечірній час", - написав Старух.

З 11 по 13 червня на більшості території Запорізької області діяла подовжена комендантська година.

У Запоріжжі, 20 травня, комендантська година розпочалась пізніше, не о 21:00, а о 22:00, і тривав до 5:00 ранку.

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