У частині Запорізької області з 11 по 13 червня запроваджують подовжену комендантську годину

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

“Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області”, - йдеться у дописі.

Вона вводиться на території Василівського, Бердянського, Мелітопольського, Пологівського районів Запорізької області та почнеться о 22:00 11 червня 2022 року та закінчиться о 05.00 13 червня 2022 року.