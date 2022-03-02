На Запоріжжі жителі Енергодара стали стіною на захист міста і заблокували вхід окупантам

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.



"Уже втретє Енергодар встає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що іх не потрібно рятувати. Що вони в своїй країні, на своїй землі. Що Енергодар – це Україна!" - написав він.







Місцеві мешканці сказали, що окупанти хотіли поставити контрольно-пропускний пункт на дорозі між Енергодаром та Дніпровським поворотом.



Згодом люди повернулися по домівках, але готові мобілізуватися знову.



Нагадаємо, станом на 1 березня біля Енергодару тривав бій, окупанти хотіли прорватися до Запорізької АЕС.

У мережі також з'явилося відео, як люди зустрічали російську військову техніку на шляху до АЕС і співали Гімн України, а ворог вдарив по людях.