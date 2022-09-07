Про це повідомив стратком ЗСУ в телеграмі.

"Запорізький напрямок: мінус рашистський танк Т-80БВМ і дві БМП-2", - ідеться в заяві.

7 серпня на Херсонщині ЗСУ знищили російську баржу з 30 окупантами та двома їхніми БМП.

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