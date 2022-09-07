На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили російський танк і дві ворожі БМП
На Запорізькому напрямку українські захисники знищили російський танк Т-80БВМ і дві БМП-2 окупантів
Про це повідомив стратком ЗСУ в телеграмі.
"Запорізький напрямок: мінус рашистський танк Т-80БВМ і дві БМП-2", - ідеться в заяві.
- 7 серпня на Херсонщині ЗСУ знищили російську баржу з 30 окупантами та двома їхніми БМП.
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