На Херсонщині ЗСУ знищили російську баржу з 30 окупантами та двома їхніми БМП
У районі Голої Пристані на Херсонщині знищили баржу РФ із 30 росіянами та двома їхніми БМП, а росіяни не можуть зробити ремонт
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Підтверджені втрати ворога складають 30 рашистів та 2 бойові машини піхоти", - наголосили в ЗСУ.
Через вогневий контроль Каховського мосту українськими військовими російські загарбники не можуть виконати ремонтні роботи.
- 7 вересня Повітряні сили ЗСУ показали, як збили з "бука" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Херсонщині.
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