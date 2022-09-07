На Херсонщині ЗСУ знищили російську баржу з 30 окупантами та двома їхніми БМП

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Підтверджені втрати ворога складають 30 рашистів та 2 бойові машини піхоти", - наголосили в ЗСУ.

Через вогневий контроль Каховського мосту українськими військовими російські загарбники не можуть виконати ремонтні роботи.

7 вересня Повітряні сили ЗСУ показали, як збили з "бука" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Херсонщині.

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