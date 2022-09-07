ЗСУ показали, як із "бука" збили російський ударний гелікоптер на Херсонщині
Повітряні сили ЗСУ показали, як 7 вересня збили з "бука" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Херсонщині
Про це йдеться в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.
"Відео збиття російського ударного вертольота Ка-52 "Алігатор" зенітним ракетним підрозділом Бук-М1 повітряного командування "Центр" на Херсонщині 7 вересня близько 8:30. Смерть ворогам!" - наголосили українські захисники.
- Станом на 7 вересня Україна завдала по окупантах понад 2,4 тис. групових авіаударів за час повномасштабного вторгнення РФ.
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