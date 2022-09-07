Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Медіацентр Україна.

"Ударна авіація повітряних сил це штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М. Авіацію прикривають винищувачі, що мають на озброєнні американські протилокаційні ракети HARM, якими знищують російську ППО. Наша авіація має розв’язані руки і може завдавати ударів на різних напрямках, допомагаючи нашим наземним військам. Авіаційними ударами знищують логістичні центри, склади боєприпасів, також техніку та живу силу. Задіюються фактично всюди, адже без авіаційної підтримки дуже важко діяти піхоті", - розповів він.

За словами речника Командування Повітряних Сил ЗСУ, від початку повномасштабної війни Україна завдала по росіянах понад 2,4 тис. авіаударів. Водночас російська авіація впродовж 4 місяців б'є з тих рубежів, із котрих її не може дістати ППО ЗСУ. Юрій Ігнат зауважив, що протиповітряна оборона не відзначає роботи пілотованої авіації РФ на території, підконтрольній українському урядові.

"Супротивник з’являється лише на тих напрямках, де точаться запеклі бої. Це прифронтова зона: Миколаївська, Запорізька, Херсонська, Харківська області. Там часто є ворожа авіація: гелікоптери, які ми щодня збиваємо. Також літаки Су-25", - уточнив речник.

Він додав, що вранці 7 вересня українські захисники збили російські гелікоптер, літак Су-25 і два дрони.

Уранці 6 вересня, під час повітряної тривоги, ППО ЗСУ збила п'ять російських крилатих ракет і ворожий вертоліт.

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