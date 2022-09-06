ЗСУ вранці збили п'ять ворожих крилатих ракет і вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Уранці 6 вересня, під час повітряної тривоги, ППО збила п'ять російських крилатих ракет та вертоліт армії РФ
Про це інформують в телеграмі Повітряні сили ЗСУ.
6 вересня, близько восьмої години ранку, рашисти випустили шість снарядів з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. Повітряні сили знищили п'ять крилатих ракет Х-101 на Півдні та Сході України.
Також сьогодні підрозділ зенітних ракетних військ ліквідував ударний вертоліт російської армії Ка-52 "Алігатор".
- Впродовж доби знищено близько 90 окупантів, 4 склади боєприпасів, десятки одиниць бронетехніки та вертоліт.
- Бійці 109-го батальйону коломийської "десятки" за допомогою квадрокоптера DJ mavіc 3, подарованого волонтерами, виявляють і знищують російських загарбників.
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