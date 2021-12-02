Туреччина в ОБСЄ заявила про порушення прав кримських татар у окупованому Криму
На 28-му засіданні ОБСЄ у Стокгольмі очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про порушення прав людини в окупованому Росією Криму
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми жодним чином не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми хочемо звернути увагу на те, наскільки тривожними є порушення прав людини щодо кримських татар", - сказав Чавушоглу.
Дипломат також наголосив на необхідності дотримання норм міжнародного права та Мінських домовленостей на сході України.
"Кризу в Україні потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. У цьому контексті важливим є дотримання Мінських угод і норм міжнародного права", - сказав Чавушоглу.
Турецький міністр додав, що 2 грудня зустрінеться з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, а 3 грудня - з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. На 2 грудня також запланована телефонна розмова президентів Туреччини і Росії.
Крім того, під час зустрічі голів МЗС країн НАТО в Латвії Мевлют Чавушоглу наголосив, що Туреччина підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.
- Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.
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