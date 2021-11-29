Ердоган заявив, що готовий виступити посередником між Україною і РФ

Про це повідомляє у Twitter агентство Anadolu.



Ердоган сказав, що Туреччина готова зробити внесок у врегулюванні кризи у стосунках між Україною та РФ.



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Президент Туреччини зазначив, що для цього налагоджені контакти із очільниками обох ворогуючих країн.