У Росії заявили, що Україна прагне повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі та попередили про "серйозні наслідки"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна намагається повернутися до силового врегулювання ситуації на сході країни
Про це Пєсков заявив на каналі Росія 1 (ВДТРК), передає Інтерфакс-Україна.
На питання, чого хоче досягти Україна заявами про наслідки для Росії у випадку вторгнення на її територію, він заявив, що Україна шукає спосіб повернутися до спроб силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО.
"Україна, швидше за все, домагається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми. Створити ще одну біду для самих себе та для всіх у Європі. Ось чого добивається Україна", - сказав Пєсков.
За його словами, Україна прагне цього під прикриттям навчань НАТО, кораблів Північноатлантичного альянсу в Чорному морі, присутності військових Великої Британії та США.
Пєсков заявив, що "це - несамовите видовище, оскільки воно спричинить найсерйозніші наслідки".
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори: сила й витримка України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.
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