У Росії заявили, що Україна прагне повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі та попередили про "серйозні наслідки"

Про це Пєсков заявив на каналі Росія 1 (ВДТРК), передає Інтерфакс-Україна.



На питання, чого хоче досягти Україна заявами про наслідки для Росії у випадку вторгнення на її територію, він заявив, що Україна шукає спосіб повернутися до спроб силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО.



"Україна, швидше за все, домагається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми. Створити ще одну біду для самих себе та для всіх у Європі. Ось чого добивається Україна", - сказав Пєсков.



За його словами, Україна прагне цього під прикриттям навчань НАТО, кораблів Північноатлантичного альянсу в Чорному морі, присутності військових Великої Британії та США.



Пєсков заявив, що "це - несамовите видовище, оскільки воно спричинить найсерйозніші наслідки".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори: сила й витримка України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.

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