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На засіданні Радбезу ООН до виступу не допустили колишнього архієпископа УПЦ МП Гедеона

26 липня, 2023 середа
19:51
Світ радбез ООН

У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради безпеки ООН, яке скликала Росія, щоб обговорити нібито переслідування російського православ’я в Україні

Про це повідомляє Укрінформ.

За інформацією видання, Росія домагалася допустити архієпископа Гедеона до виступу в режимі онлайн. Але Велика Британія, яка зараз головує в Радбезі, ухвалила допустити до виступу двох промовців із трьох, запропонованих Росією.

Заступник постпреда РФ Дмитро Полянський зажадав поставити це питання як процедурне на розгляд членів Радбезу. За проголосували троє членів Радбезу, а 12 – утрималися (усього 15 членів Ради безпеки).

Відтак Гедеона, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну співпрацював з окупаційною владою і втік до Росії, не допустили до виступу.

  • У середу, 26 липня, Рада безпеки ООН проводить два засідання щодо ситуації в Україні. Перше – на вимогу Росії, яка звинувачує Україну в тому, що Київ нібито "переслідує російське православ’я"
  • Друге засідання буде присвячено обстрілам Росією історичного центру Одеси, внаслідок якого серед іншого було зруйновано православний Спасо-Преображенський собор.



 
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