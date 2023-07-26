На засіданні Радбезу ООН до виступу не допустили колишнього архієпископа УПЦ МП Гедеона
У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради безпеки ООН, яке скликала Росія, щоб обговорити нібито переслідування російського православ’я в Україні
Про це повідомляє Укрінформ.
За інформацією видання, Росія домагалася допустити архієпископа Гедеона до виступу в режимі онлайн. Але Велика Британія, яка зараз головує в Радбезі, ухвалила допустити до виступу двох промовців із трьох, запропонованих Росією.
Заступник постпреда РФ Дмитро Полянський зажадав поставити це питання як процедурне на розгляд членів Радбезу. За проголосували троє членів Радбезу, а 12 – утрималися (усього 15 членів Ради безпеки).
Відтак Гедеона, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну співпрацював з окупаційною владою і втік до Росії, не допустили до виступу.
- У середу, 26 липня, Рада безпеки ООН проводить два засідання щодо ситуації в Україні. Перше – на вимогу Росії, яка звинувачує Україну в тому, що Київ нібито "переслідує російське православ’я"
- Друге засідання буде присвячено обстрілам Росією історичного центру Одеси, внаслідок якого серед іншого було зруйновано православний Спасо-Преображенський собор.
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