Про це повідомляє Укрінформ.

За інформацією видання, Росія домагалася допустити архієпископа Гедеона до виступу в режимі онлайн. Але Велика Британія, яка зараз головує в Радбезі, ухвалила допустити до виступу двох промовців із трьох, запропонованих Росією.

Заступник постпреда РФ Дмитро Полянський зажадав поставити це питання як процедурне на розгляд членів Радбезу. За проголосували троє членів Радбезу, а 12 – утрималися (усього 15 членів Ради безпеки).

Відтак Гедеона, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну співпрацював з окупаційною владою і втік до Росії, не допустили до виступу.