На засіданні РНБО на Донеччині розглянуть вісім питань
30 липня пройде засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться на території Донецької області, розглянуть 8 питань
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав у коментарі одному з телеканалів, повідомляє Громадське радіо.
“Завтрашнє засідання відбудеться у Донецькій області. Порядок денний сформовано. Будуть питання кордону, енергетичного сектору, медицини, води. Загалом будемо розглядати 8 питань”, — заявив секретар РНБО.
Данілов додав, що практика виїзної роботи буде регулярною, аби залучати до засідань РНБО органи самоврядування.
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