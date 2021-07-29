На засіданні РНБО на Донеччині розглянуть вісім питань

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав у коментарі одному з телеканалів, повідомляє Громадське радіо.

“Завтрашнє засідання відбудеться у Донецькій області. Порядок денний сформовано. Будуть питання кордону, енергетичного сектору, медицини, води. Загалом будемо розглядати 8 питань”, — заявив секретар РНБО.

Данілов додав, що практика виїзної роботи буде регулярною, аби залучати до засідань РНБО органи самоврядування.