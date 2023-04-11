На засіданні Ставки обговорили забезпечення новостворених бригад сил оборони боєприпасами й технікою
Президент України Володимир Зеленський 11 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили поточну ситуацію на фронті
Про це повідомила пресслужба президента.
Учасники заслухали доповіді щодо поточної обстановки на фронті і стан забезпечення підрозділів боєприпасами. Керівництво розвідки своєю чергою поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі.
"Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони", - йдеться у повідомленні.
"Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань", - додали в пресслужбі.
- На засіданні Ставки 7 квітня обговорили запобігання витокам військової інформації.
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