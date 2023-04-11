Про це повідомила пресслужба президента.

Учасники заслухали доповіді щодо поточної обстановки на фронті і стан забезпечення підрозділів боєприпасами. Керівництво розвідки своєю чергою поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі.

"Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони", - йдеться у повідомленні.

"Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань", - додали в пресслужбі.