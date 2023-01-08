Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.

За даними мера, на заводі Гідромаш, що в Мелітополі, окупанти розмістили чергову військову базу, і вночі на ньому відбулася серія гучних вибухів

"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці", - написав Іван Федоров.

Нагадаємо, за добу 7 січня українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження загарбників, а воїни ракетних військ і артилерії поцілили в пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки та 2 ворожих склади боєприпасів.

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