На заводі Мелітополя, де росіяни розмістили військову базу, пролунала серія вибухів, - Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи на МП "Гідромаш", там окупанти розгорнули свою військову базу
Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.
За даними мера, на заводі Гідромаш, що в Мелітополі, окупанти розмістили чергову військову базу, і вночі на ньому відбулася серія гучних вибухів
"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці", - написав Іван Федоров.
- Нагадаємо, за добу 7 січня українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження загарбників, а воїни ракетних військ і артилерії поцілили в пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки та 2 ворожих склади боєприпасів.
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