Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 8 січня.

Росіяни порушили "режим припинення вогню", оголошений окупантами

Упродовж доби 7 січня загарбники завдали 9 ракетних і 3 авіаційних удари,зокрема вони здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зазначається, що під ураженням також опинилася цивільна інфраструктура: є поранені та загиблі серед мирного населення.

У Генштабі поінформували, що окупанти переміщують особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси до районів ведення бойових дій. Таким чином вони прагнуть поповнити втрати та підтримати свій наступ.

ЗСУ відбили атаки поблизу 16 населених пунктів

Пресслужба повідомила: "за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів. Серед них - Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині".

Одночасно українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження загарбників, а також 3 удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Захисники збили 3 розвідувальних БПЛА росіян "Орлан-10".

Воїни ракетних військ і артилерії поцілили в пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки та 2 ворожих склади боєприпасів.

Загарбники надалі зазнають втрат

За даними Генштабу, до російської Кемеровської області з Ростова-на-Дону прибув потяг, заповнений тілами окупантів у рефрижераторах, їх везуть у локальні морги.

Росіяни вимикають українські телеканали на тимчасово окупованих територіях

"На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - повідомили в Генштабі.

Ситуація за напрямками

Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, зазнаючи великих втрат.

Також окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - противник веде оборону.

Як визначили фахівці, на Волинському й Поліському напрямку обстановка суттєво не змінилася, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках під обстрілами опинилися райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БПЛА біля Олександрівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник з артилерії обстріляв райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогнем опинилися Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог гатив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці, також під атакою опинилися Курахове та смт Курахівка.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 "прильоти" в Мерефі.

Тоді ж росіяни гатили по околицях Запоріжжя.

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