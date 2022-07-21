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"На жаль, з'являються такі ідіоти": "слуга" Безугла звинуватила Гайдая у поганій підготовці до оборони Луганщини. Він назвав її "несповна розуму"

21 липня, 2022 четвер
06:15
Суспільство Гайдай і Безугла

Нардепка від фракції "Слуга Народу" Мар’яна Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у поганій підготовці до оборони області й закликала звільнити його. У відповідь Гайдай назвав її "несповна розуму" і розповів про пропозицію нардепки "силоміць депортувати 15 тис. людей під обстрілами"

Нардепка висловила своє невдоволення в інтерв’ю Громадському.

Безугла розповіла, що коли у квітні-травні відвідувала Луганщину, "там не було представників ОВА".

"В ОВА працюють понад 100 людей, і на них іде майже мільйон наших із вами податків на місяць. Якщо ви не готові працювати в такій безпековій обстановці - той же голова ОВА може сказати: "Я не готовий, іду у відставку". Але там не було постійно голови ОВА, й через це страждали військові", - зазначила вона.

"Слуга" розповіла, що питання щодо швидкого захоплення і готовності області до наступу росіян наразі досліджується.

"Як так сталося, що велика територія Луганщини була захоплена з самого початку? Це корелює з підготовкою міст до оборони, і за це відповідає військова адміністрація, бо саме вона надає сили, засоби, ресурси тощо. Це питання відкрите і зараз досліджується", - додала Безугла.

На питання, чи вважає вона ОВА винною в тому, що росіяни швидко захопили певні населені пункти Луганської області, Безугла відповіла так: "Я вважаю, що у військовій адміністрації не була проведена робота в цьому напрямку. І це є предметом досліджень".

Також нардепка стверджує, що обговорювала це питання з вищим військовим керівництвом країни.

У свою чергу в інтерв'ю Громадському голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай відреагував на всі звинувачення Безуглої.

"Для мене незрозуміло, що ця особа робить на лінії фронту чи в зоні бойових дій, хто вона така, які вона має повноваження. Вона взагалі несповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тис.людей під обстрілами. Депортувати з міста. Просто силоміць садити їх у вантажівки й вивозити. ... Ця особа постійно лізла в якісь мапи, постійно намагалася керувати військовими. Вона хто - головнокомандувач? Я не розумію, хто вона й чому вона бере на себе повноваження депортувати місцевих жителів із Луганщини?"

Голова ОВА розповів, якби йому запропонували написати заяву на звільнення, то із задоволенням б це зробив.

"Бути керівником Луганської області на сьогодні - це величезна відповідальність. На жаль, з'являються такі ідіоти як Безугла", - додав він.

Гайдай розповів, що усі ці 4,5 місяці ОВА постійно допомагала цивільним, військовим. Тому немає жодної бригади, яка б не отримала допомоги від нього особисто чи від Луганської обласної адміністрації. Він зауважив, що підключали також волонтерів, його друзів, родину, міжнародних партнерів.

"Нам головне, щоб усе працювало. І за три місяці приїжджає якась несповна розуму особа, яка постійно кричить, що "все пропало" і нічого не підготовлено до оборони. То в мене до неї запитання. Вона в якому комітеті (Верховної Ради, - ред.)? Оборони? Тоді питання до неї особисто і конкретно: скажи мені, будь ласка, пані народний неадекват, якого біса ти кажеш про те, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала? Ми, обласна адміністрація, не готуємо оборону - ми допомагаємо її готувати. Я не знаю, де рити окопи, я не знаю, які плани у військових. Військові повинні прийти до мене і сказати: "Сергію Володимировичу, нам у цьому місці потрібно вирити роти, отут вирити вопи, отут вирити окопи". І ми їм підемо назустріч, але не самостійно. Я щось там понарию, мені скажуть: "Володимирович, ти шо, подібний на Безуглу? Нам тут нічого не потрібно, нам потрібно на 2 км вперед", - наголосив він.

Гайдай також розповів про випадок, який стався: коли Безугла приїхала в поліцейський відділок, то з кимось листувалася, після цього зробила декілька дзвінків, а згодом цей поліцейський відділок окупанти накрили повністю артилерією.

"Боже мій, ну я не можу коментувати ідіотку. Вона, напевно, хвора людина взагалі. ... Я не буду, як Безугла. Вона приїхала в поліцейський відділок, із кимось листувалася, декілька дзвінків зробила, потім цей поліцейський відділок накрило повністю артилерією. Його зруйнувало. Слава Богу, що всі живі, тільки вона втекла за день до того. Те, що я був на місці, знають усі. Навіть якби я був десь у Канаді, до прикладу (але я там не був), проте у цей час все б працювало завдяки тому, що я правильно координував би, це була б нормальна робота?" - констатував голова ОВА. 

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Україна
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Луганськ
скандал
Луганщина
війна з Росією
Слуга народу
Сергій Гайдай
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