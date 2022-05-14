На Житомирщині 86% пошкоджених окупантами об'єктів - житлові будинки

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в телеграмі.

За його словами, необхідно розпочинати відновлення пошкоджених об'єктів зараз, а не чекати на завершення війни. Зараз у кожному регіоні фахівці обстежують житлові будинки й інфраструктуру, щоб визначити обсяги робіт і фінансування.

"На Житомирщині з початку збройної агресії з боку Росії вже виявлено 2246 пошкоджених об’єктів. 86% - це житлові будинки. Найбільша кількість руйнувань фіксується у північній частині області, а саме в Коростенському районі - 1835 об'єктів, або 80% від загальної кількості", - наголосив Віталій Бунечко.

В ОВА щоденно готують документи для виділення фінансування на відновлення кожного пошкодженого об'єкта. Необхідно закупити майже 17 тис. металопластикових вікон, склопакетів, дверей та інших будівельних виробів на суму понад 77,2 млн грн.

Очільник Житомирської ОВА зауважив, що 66 пошкоджених будинків уже відремонтували. У них встановили або полагодили нові віконні блоки. У 16 будівлях відремонтували покрівлю, ще в одній - відновили вхід.

"Внаслідок бойових дій в області було зруйновано 8 мостів та пошкоджено дорожнє покриття 6 автомобільних доріг державного й місцевого значення. На сьогодні 5 тимчасових переправ вже влаштовано, інші 2 мости мають існуючі об’їзди. Також на окремих напрямках проїзд забезпечений по альтернативних маршрутах", - розповів Віталій Бунечко.

На Чернігівщині помешкання становлять 80% зруйнованих росіянами будівель.

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