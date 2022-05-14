На Чернігівщині окупанти зруйнували близько 3,5 тисяч будівель, - ОВА

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, тим хто залишився без дому треба звернутись до поліції, щоб відкрити кримінальне провадження та отримати довідку про руйнування майна саме внаслідок бойових дій. З цим документом варто звернутись до новостворених комісій при місцевих органах влади, які фіксують втрачене або пошкоджене майно.

"Важливо: заявником може бути людина, яка володіє цим майном та підтверджує це право документально",- підкреслив начальник управління капітального будівництва ОВА Ярослав Слєсаренко.

14 травня в області триває розмінування території. За добу рятувальники вилучили 183 вибухонебезпечні предмети. Загалом з початку воєнних дій знайшли 21731 такий предмет.

Також на Чернігівщині відновлюють пошкоджену інфраструктуру. В області ремонтують дороги та будують тимчасові об'їзди. У Чернігові в мікрорайоні Бобровиця відновлюють газопостачання та електрику.

11 травня Україна відновила контроль над 1200 км кордону в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей.

12 травня у Сеньківці на Чернігівщині почали демонтувати монумент "Три сестри", присвячений "дружбі народів" України, Білорусі й РФ.

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