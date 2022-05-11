English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Україна відновила контроль над 1200 км кордону в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей

Україна відновила контроль над 1200 км кордону в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей

11 травня, 2022 середа
16:51
Світ прикордонники

Українські захисники повернули під контроль близько 1200 км кордону, дві третини цієї ділянки – межа з Росією

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

"Держприкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з РФ", - заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Леонід Баран.

Проте, за його словами, небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону не достатньо. Зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости.

Складна ситуація залишається на кордоні з Молдовою в районі Придністров’я. Усі пункти пропуску там закрили.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що другий фронт на межі із невизнаним Придністров’ям найближчим часом не відкриється. Адже провокації, які росіяни там влаштовували не дали очікуваних результатів.

"Я можу назвати, як мінімум, 4 провокації, що мали на меті розбурхати так звану Придністровську Молдавську Республіку, але це не вдається. Місцеве населення не хоче ставати гарматним м’ясом. І в перший же день, після обстрілу так званого «МГБ», після першої провокації на території Придністров’я, багато місцевих почали сідати в автівки і вирушати в бік Молдови, а також у бік України, до Одеси", - зазначив Сергій Братчук.

  • Нагадаємо, нещодавно очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін вирішив почати війну на території окупованого Придністров'я в Молдові.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Білорусь
кордон
Придністров'я
Читайте також:
Валерій Чалий
10 травня, 2022 вiвторок
Україні не підходить "поступово душити" Путіна, ми не хочемо воювати роками, - дипломат Чалий
путин
9 травня, 2022 понедiлок
На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
Сергей Згурец
Автор Сергій Згурець
9 травня, 2022 понедiлок
Ворог почав використовувати наднебезпечні ракети 60-х років. Це свідчить про те, що Росія всіма силами економить "Іскандери" та "Калібри". Колонка Сергія Згурця
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 33
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
11 травня
17:52
Ірпінь
Знищив ворожий бензовоз і попередив ЗСУ про рух колони: дід Валентин з Ірпінської ТрО розповів, як зупиняв ворога
17:51
Panzerhaubitze 2000
У Німеччині стартували тренування українських солдатів на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000
17:51
Ексклюзив
путін путлер
Темпи накопичення військових резервів Росії будуть зростатимуть, - військовий експерт Сунгуровський
17:39
свічка скорботи
Загинув 501 військовий: у Нацгвардії озвучили втрати з початку повномасштабної війни
17:21
Інтернаціональний легіон
Президент Чехії дозволив 103 громадянам вступити до ЗСУ
17:18
Ексклюзив
острів Зміїний
Ми повинні відбити у росіян острів Зміїний, інакше наші південні порти будуть заблоковані назавжди, - військовий експерт Риженко
17:00
газове родовище
Дешевше, ніж у Газпрому. Болгарія домовилась про постачання газу зі США
16:57
Північний потік-2
Німеччина не має наміру використовувати "Північний потік-2"
16:50
Ірпінь
Посол Великої Британії в Україні відвідала Ірпінь
16:29
Енергоатом
Енергоатом звільнив трьох працівників ЗАЕС за участь в акції "Безсмертний полк"
16:26
Армія, Велика Британія
Фінляндія та Швеція підписали безпекову угоду з Великою Британією на тлі зростання загроз у регіоні
16:24
Передавав дані про українське військо працівнику російської ФСБ: на Харківщині повідомили про підозру поліцейському
16:23
Зузана Чапутова та Анджей Дуда
Польща та Словаччина лобіюватимуть якнайшвидше членство України у ЄС
16:06
збили російський вертоліт Ка-52
Житомирські десантники збили російський розвідувальний вертоліт Ка-52
16:00
Олексій Шабулін, морська піхота РФ. Буча
Шістьох полонених російських військових засудили до 8-15 років ув’язнення
15:58
Аліса евакуація з Азовсталі
Чотирирічною Алісою, яку окупанти розлучили з мамою під час евакуації з Азовсталі, опікуватиметься бабуся
15:54
Ціни на квартири в новобудовах на Західній Україні зросли на 7-10%
15:48
ракета влучила у трактор
На Харківщині російська ракета влучила у трактор, поранено водія
15:48
Ексклюзив
Валерій Чалий
За 20 років влада зробила росіян тупими, але Кремль все одно боїться проводити мобілізацію, - дипломат Чалий
15:42
Ексклюзив
Херсон
В Херсоні чекають на ЗСУ. Окупанти не мають підтримки серед містян, - заступник голови Херсонської облради
15:34
санкції проти РФ
Єврокомісія ініціює визнання злочином ухилення від санкцій проти Росії, – ЗМІ
15:29
слідчі ДБР у Тростянці, Сумщина
Росія готувалася захопити всю територію України: ДБР знайшло документи військових РФ
15:26
Папа Франциск зустрівся з дружинами захисників Маріуполя
Папа Франциск зустрівся з дружинами захисників Маріуполя
15:26
Washington Post
The Washington Post створить нове бюро в Києві
15:23
знищення окупантів
Українські десантники показали відео знищення окупантів разом із бронетехнікою
15:13
Маріуполь, завали Драмтеатру
"Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні": росіяни планують запуск міської насосної станції в Старому Криму, що загрожує стрімким зростанням інфекційних захворювань
15:07
Ексклюзив
економіка
Цьогоріч в Україні буде значне падіння ВВП, проте не нижче критичного рівня, який був у 2015, — фінансовий аналітик Найман
15:04
На Херсонщині окупанти викрали мирного мешканця, били його та катували струмом, - Денісова
14:54
Ексклюзив
Чалий
Китай перейшов від спостереження до нейтралітету: керівництво образило те, що Путін в Україні програє, - дипломат Чалий
14:46
Азербайджан
До Дніпра надійшло 20 тонн гуманітарної допомоги від Азербайджану
14:43
витік аміаку
Внаслідок російських обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою біля Краматорська
14:42
Ексклюзив
Калина
"Друг Калина": що відомо про "азовця" Паламаря – героїчного захисника Маріуполя родом із Львівщини
14:38
ППО збила російську ракету
Українська ППО збила російську ракету над Одещиною
14:36
Нова Зеландія
У відповідь на дезінформацію та кібератаки. Нова Зеландія розширила перелік санкцій проти Росії
14:26
АЗС
Україна створить стратегічний запас пального, який неможливо буде розбомбити
14:23
росія парад
Окупанти відправляють на війну проти України випускників училищ і ділять владу в генштабі, - українська розвідка
14:20
карта окупації мала
Карта бойових дій в Україні станом на 12:00 11 травня
14:18
Харків розірвав побратимство з російськими містами
14:12
Ексклюзив
Україна прапор
Війна триває. Як залишатися психологічно стійким. Психологічний практикум Олега Романчука
14:11
Радбез ООН
12 травня Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV