Україна відновила контроль над 1200 км кордону в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

"Держприкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з РФ", - заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Леонід Баран.

Проте, за його словами, небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону не достатньо. Зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости.

Складна ситуація залишається на кордоні з Молдовою в районі Придністров’я. Усі пункти пропуску там закрили.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що другий фронт на межі із невизнаним Придністров’ям найближчим часом не відкриється. Адже провокації, які росіяни там влаштовували не дали очікуваних результатів.

"Я можу назвати, як мінімум, 4 провокації, що мали на меті розбурхати так звану Придністровську Молдавську Республіку, але це не вдається. Місцеве населення не хоче ставати гарматним м’ясом. І в перший же день, після обстрілу так званого «МГБ», після першої провокації на території Придністров’я, багато місцевих почали сідати в автівки і вирушати в бік Молдови, а також у бік України, до Одеси", - зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, нещодавно очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін вирішив почати війну на території окупованого Придністров'я в Молдові.

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