Про це повідомила Чернігівська ОВА.

"В обласній адміністрації готуватимуть пакет документів для зняття з обліку як пам’ятки історії місцевого значення монументу у Сеньківці, присвяченого «дружбі народів» України, Росії та Білорусі. Таке рішення сьогодні одноголосно ухвалили на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВА", - ідеться в повідомленні.

Монумент встановлено на межі кордонів України, РФ і Білорусь у 1975 році. Його вважали пам’яткою історії. ОВА передасть Мінкульту необхідні документи про зняття споруди з обліку, а потім монумент демонтують.

30 квітня в Чернігові демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну.

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