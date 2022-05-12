На Чернігівщині почали зносити монумент "Три сестри", присвячений "дружбі" України, Білорусі й РФ
У Сеньківці на Чернігівщині почали демонтувати монумент "Три сестри", присвячений "дружбі народів" України, Білорусі й РФ
Про це повідомила Чернігівська ОВА.
"В обласній адміністрації готуватимуть пакет документів для зняття з обліку як пам’ятки історії місцевого значення монументу у Сеньківці, присвяченого «дружбі народів» України, Росії та Білорусі. Таке рішення сьогодні одноголосно ухвалили на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВА", - ідеться в повідомленні.
Монумент встановлено на межі кордонів України, РФ і Білорусь у 1975 році. Його вважали пам’яткою історії. ОВА передасть Мінкульту необхідні документи про зняття споруди з обліку, а потім монумент демонтують.
- 30 квітня в Чернігові демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну.
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