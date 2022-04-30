У Чернігові демонтували пам'ятник Пушкіну
У суботу, 30 квітня, в Чернігові демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну
Про це повідомляє Суспільне:Чернігів.
Погруддя Пушкіна на Валу було демонтовано 30 квітня. За словами бійців 119 бригади тероборони, вони прибрали пам'ятник санкціоновано та під наглядом поліції.
Бюст російського поета передали до історичного музею.
Пам’ятник Олександру Пушкіну встановили в 1900 році за гроші містян. Ініціатором спорудження був губернатор Євген Андрієвський.
- 9 квітня у Тернополі демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну.
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