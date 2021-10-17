На Житомирщині фура розчавила легковика. Є загиблі
У ніч з 16 на 17 жовтня 2021 року на трасі М-06 поблизу селища Пулини Житомирської області у дорожньо-транспортній пригоді за участі легкового автомобіля та вантажівки загинули двоє людей
Про це повідомили в патрульній поліції Житомирщини, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні, близько 1.00 ночі, на автодорозі М-06 поблизу смт Пулини, сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими за участю автомобіля Audi і вантажівки Mercedes", - йдеться у повідомленні.
Водій і пасажирка легковика загинули на місці події.
Розпочато розслідування.
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