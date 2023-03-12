Про це повідомляють у facebook на сторінці 190-го навчального центру ЗСУ в с. Гуйва на Житомирщині.

"Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів.

Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

У навчальному центрі зазначили, що в Україні будують армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці інциденту однозначно понесуть суворе покарання - яке саме, стане відомо за результатами розслідування, додали в повідомленні.

Раніше у telegram-каналах почало ширитись відео, на якому видно чоловіка, який б'є солдата. У мережі повідомили, що це лейтенант Віктор Вітусевич. Зазначається, що він побив строковика за ймовірне вживання алкоголю. Сам командир другого взводу роти охорони навчального центру вже відреагував на інцидент: записав відео з вибаченнями та поясненням зі своєї сторони причини вчинку.

"Я, молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович буду з вами чесним – я був не правий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Та хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був – на навчаннях чи в районі виконання бойових дій", – сказав військовий.

Вітусевич також додав, що вживання алкоголю у війську – неприпустимо і це треба суворо забороняти.

"Я буду відповідати за свої дії, сумнівів у тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", – додав лейтенант.