На Житомирщині офіцер побив солдата в навчальному центрі: його відсторонили від служби
У ЗСУ відсторонять від служби військового офіцера, що побив солдата в навчальному центрі на Житомирщині
Про це повідомляють у facebook на сторінці 190-го навчального центру ЗСУ в с. Гуйва на Житомирщині.
"Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів.
Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування" - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.
У навчальному центрі зазначили, що в Україні будують армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці інциденту однозначно понесуть суворе покарання - яке саме, стане відомо за результатами розслідування, додали в повідомленні.
Раніше у telegram-каналах почало ширитись відео, на якому видно чоловіка, який б'є солдата. У мережі повідомили, що це лейтенант Віктор Вітусевич. Зазначається, що він побив строковика за ймовірне вживання алкоголю. Сам командир другого взводу роти охорони навчального центру вже відреагував на інцидент: записав відео з вибаченнями та поясненням зі своєї сторони причини вчинку.
"Я, молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович буду з вами чесним – я був не правий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Та хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був – на навчаннях чи в районі виконання бойових дій", – сказав військовий.
Вітусевич також додав, що вживання алкоголю у війську – неприпустимо і це треба суворо забороняти.
"Я буду відповідати за свої дії, сумнівів у тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", – додав лейтенант.
- 11 березня стало відомо, що заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів після того, як у соцмережах 9 березня з'явилося відео, де він танцює під пісні виконавців з Росії.
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