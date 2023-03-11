Заступника начальника військкомату на Одещині покарали за танці під російську музику
Заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів після того, як у соцмережах 9 березня з'явилося відео, де він танцює під пісні виконавців з Росії
Про це повідомила речниця координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, передає видання Суспільне Одеса.
Стало відомо, що у мережі з'явилося відео, на якому заступник начальника Болградського військкомату Одеської області Володимир Руснак танцював під пісню російського артиста Олександра Ревви.
В ОК "Південь" написали, що дії будь-якого військового мають відповідати поставленим завданням в умовах війни.
"Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану", - зазначили там.
- 21 січня дівчина з Рівненщини зняла відео у Тіk-Tok під звуки проросійської пісні, однак згодом перепросила та заявила, що не усвідомлювала, що це образить українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе