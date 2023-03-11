Заступника начальника військкомату на Одещині покарали за танці під російську музику

Про це повідомила речниця координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, передає видання Суспільне Одеса.

Стало відомо, що у мережі з'явилося відео, на якому заступник начальника Болградського військкомату Одеської області Володимир Руснак танцював під пісню російського артиста Олександра Ревви.

В ОК "Південь" написали, що дії будь-якого військового мають відповідати поставленим завданням в умовах війни.

"Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану", - зазначили там.