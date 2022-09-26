На Житомирщині скоротили комендантську годину

Про це інформує голову Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 05:00", - написав Бунечко.

Також очільник області нагадав про дотримання правил.

"Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліціянти та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - додав голова ОВА.

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