На Житомирщині скоротили комендантську годину
З 26 вересня на території Житомирської області починає діяти скорочена комендантська година
Про це інформує голову Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 05:00", - написав Бунечко.
Також очільник області нагадав про дотримання правил.
"Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліціянти та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - додав голова ОВА.
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