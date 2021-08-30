На Житомирщині сталася смертельна ДТП: легковик прошило відбійником
В місті Коростишів, що на Житомирщині, сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинув 38-річний пасажир легковика
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
ДТП сталася в ніч на 30 серпня на вулиці Київській. За даними правоохоронців, автомобіля Volkswagen Jetta, за кермом якого перебував 41-річний житель Староселецької громади. Машина рухалася в бік Києва, коли чоловік не впорався з керуванням й авто влетіло у відбійник.
Від удару металева конструкція буквально пронизала машину, в результаті чого загинув пасажир легковика. 38-річний пасажир помер від отриманих травм на місці аварії.
Поліція відкрила кримінальну справу за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.
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