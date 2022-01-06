На Житомирщині зіткнулися п’ять автівок: є постраждалі
Біля населеного пункту Сінгури Житомирської області сталася ДТП за участю п’яти автомобілів. Перекрито дві смуги руху у напрямку Бердичева
Про це Патрульна поліція Житомирської області повідомляє у facebook.
"На автодорозі Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський, біля населеного пункту Сінгури, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю п'яти автомобілів", - йдеться в повідомленні.
Дві смуги руху у напрямку Бердичева перекрито. Об'їзд місця пригоди організовано через територію АЗС UPG. Рух транспортних засобів у напрямку м. Житомира здійснюється однією смугою.
"Інспектори патрульної поліції забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та здійснюють регулювання дорожнього руху, оформленням матеріалів ДТП займаються слідчі", - йдеться в повідомленні.
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