Складається враження, що дехто на Банковій діє виключно з позиції: "На зло тещі відріжу собі вухо. Нехай у неї буде зять без вуха".

Але ж, якби вони шкодили виключно собі, хендехох з ними. Вони шкодять Україні.

Коли у Порошенка запланована зустріч із новим спікером палати представників Конгресу США, це на користь кому? Ну я може не такий вумний, як ЗЕлені більшовики, але щось мені підказує, що, в першу чергу, такі зустрічі на користь Україні. І в другу чергу також. Навіть в десяту теж на користь України. Бо мусив приїхати президент України, нехай і з префіксом "екс". Людина, яку знають. З якою тиснуть руку. Мусила приїхати… Але не приїде. Хтось дав команду не випускати його країни, бо в США поїхала вже делегація ноунеймів зі Слуг народу. Поїхали ті, хто (увага) знають англійську мову. Тобто більше нічого не потрібно перемовникам з американськими політиками? Зовсім, зовсім нічого?

"Могу снег чистить, кирпичи класть или переводчиком - английский я знаю". (с)

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Життя взагалі нічому не вчить? Один вже, "дуууууже фаховий дипломат та дуууууже досвідчений перемовник", у 2019 році поспілкувався наодинці із Путіним. Аж мир в його очах побачив. До чого все це призвело, сьогодні відомо кожному українцю.

Якщо ти дієш виключно в інтересах України, то ти використовуєш усі без виключень ресурси для зміцнення країни. Це навіть мій кіт розуміє. Бо це аксіома. Але хтось діє виключно у власних інтересах, попутно шкодячи Україні…

P.S. Напевне, Марʼяна поїде спілкуватись із польськими політиками стосовно блокади перевізників на кордоні. Ну і що, що навіжена та безглузда. Зато віддана особисто товаришу Ста…

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

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