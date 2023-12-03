Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "На зло тещі відріжу собі вухо..."
OPINION

"На зло тещі відріжу собі вухо..."

Олексій Петров
3 грудня, 2023 неділя
20:02
Погляд Олексій Петров

Видається, що на Банковій керуються саме таким сумнівним принципом

Складається враження, що дехто на Банковій діє виключно з позиції: "На зло тещі відріжу собі вухо. Нехай у неї буде зять без вуха".

Але ж, якби вони шкодили виключно собі, хендехох з ними. Вони шкодять Україні.

Коли у Порошенка запланована зустріч із новим спікером палати представників Конгресу США, це на користь кому? Ну я може не такий вумний, як ЗЕлені більшовики, але щось мені підказує, що, в першу чергу, такі зустрічі на користь Україні. І в другу чергу також. Навіть в десяту теж на користь України. Бо мусив приїхати президент України, нехай і з префіксом "екс". Людина, яку знають. З якою тиснуть руку. Мусила приїхати… Але не приїде. Хтось дав команду не випускати його країни, бо в США поїхала вже делегація ноунеймів зі Слуг народу. Поїхали ті, хто (увага) знають англійську мову. Тобто більше нічого не потрібно перемовникам з американськими політиками? Зовсім, зовсім нічого?

"Могу снег чистить, кирпичи класть или переводчиком - английский я знаю". (с)

Читайте також: "Де ж ми так згрішили усім народом, щоби це було владою?"

Життя взагалі нічому не вчить? Один вже, "дуууууже фаховий дипломат та дуууууже досвідчений перемовник", у 2019 році поспілкувався наодинці із Путіним. Аж мир в його очах побачив. До чого все це призвело, сьогодні відомо кожному українцю.

Якщо ти дієш виключно в інтересах України, то ти використовуєш усі без виключень ресурси для зміцнення країни. Це навіть мій кіт розуміє. Бо це аксіома. Але хтось діє виключно у власних інтересах, попутно шкодячи Україні…

P.S. Напевне, Марʼяна поїде спілкуватись із польськими політиками стосовно блокади перевізників на кордоні. Ну і що, що навіжена та безглузда. Зато віддана особисто товаришу Ста…

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
вибори
політика
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Читайте також:
російські окупанти
3 грудня, 2023 неділя
У ЗСУ підтвердили розстріл росіянами українських військових під час здачі у полон. Окупантів ліквідували
ОБСЄ Мальта Естонія Сергій Лавров
2 грудня, 2023 субота
Компроміс з РФ: обрано країну, яка головуватиме в ОБСЄ у 2024 році
Ріші Сунак
1 грудня, 2023 п'ятниця
Сунак під час конференції ООН COP28 заявив, що Британія виділить $2 млрд на боротьбу зі зміною клімату
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
3 грудня
20:26
Володимир Зеленський
Битва за Україну йде не в соцмережах чи з'ясуванні стосунків, - Зеленський
19:55
40 кг термобаричного заряду. Що відомо про нову бойову частину "шахедів"
19:49
Ексклюзив
Туннель під лікарнею Аль-Шифа (місто Газа)
Війна в Ізраїлі продовжиться щонайменше до квітня 2024 року, - політолог Пелліверт
19:30
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Понад 100 млрд доларів з нового бюджету РФ буде спрямовано на війну проти України, - економіст Несходовський
19:24
Ексклюзив
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
"Улітку 2023 року відпочивати у Криму": ексречник Генштабу Селезньов розповів, чому це було неможливо із самого початку
19:19
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Байдену час відмовитися від виборів і зосередитися на війні в Україні та Ізраїлі, - Піонтковський
19:19
Огляд
війна з Росією, вибух, Росія
Атаки дронів на Москву й Бєлгородщину, палаючий поїзд на лінії сполучення Росії та Китаю і "бавовна" на ТОТ: де у росіян вибухало цього тижня
19:14
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
"Шахтар" обставив "Металіст-1925", а гру "Динамо" з "Минаєм" перенесли: розклад і результати 16-го туру УПЛ
18:52
Серіал "Дім Дракона"
Вийшов офіційний трейлер другого сезону "Дому дракона"
18:48
На в'їзді до Горішніх Плавнів встановили правильну назву міста (03.12.2023)
На в'їзді до Горішніх Плавнів встановили правильну назву міста
18:05
OPINION
Вадим Денисенко
Чому вибори в Росії важливі й для нас?
18:00
Інтерв’ю
Павло Казарін
Журналіст та військовий Казарін: Країна може перемогти, лише коли її зовнішній кріпосний мур — вищий за внутрішні паркани
17:59
Оновлено
Ворог вдарив по багатоповерхівці та лікарнях у Херсоні: 2 людини загинуло, 7 поранено
17:48
Знімав на відео роботу ППО в Одесі: блогер з Китаю отримав 5-річне покарання
17:15
Іран Росія
Росія, Іран та Китай проведуть спільні навчання у Перській затоці
17:10
Оновлено
Наталія Гуменюк
"Всьо по силах". Гуменюк каже, що залишилася речницею Сил оборони Півдня
16:30
Ексклюзив
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
Немає поняття "план війни на рік", є план воєнної кампанії, - полковник запасу Якубець
16:06
Встановлюють декоративну підсвітку до святкування Різдва та Нового року в Києві
На столичній Софійській площі почався монтаж новорічної ялинки
16:05
OPINION
Віталій Бала
Ніхто вже серйозно не сприймає те, що говорить Зеленський
15:48
Інтерв’ю
Путін
Тези Путіна про переговори - це кухня міжнародних відносин минулого тисячоліття, - Безсмертний
15:36
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Індонезії вивергається вулкан Мерапі, який викинув попіл на висоту 3 км
15:11
OPINION
Віталій Портников
Навіщо Україні допомагати Орбану. Колонка Віталія Портникова
15:06
Ілюстративне зображення
Британські вчені назвали причину, чому не можна годувати собак сирим м'ясом
14:54
Азов та полонені окупанти
РФ запускає хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими: яка їхня мета
14:39
Що таке "недоперепив" в економіці. Уривок з нової книги Віктора Пинзеника
14:29
Оновлено
російські окупанти
У ЗСУ підтвердили розстріл росіянами українських військових під час здачі у полон. Окупантів ліквідували
14:25
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
У Венесуелі відбудеться референдум щодо спірної з Гаяною території, багатої на нафту
14:15
санкції проти рф
Лише за тиждень у Маріуполі засудили 11 українських захисників, - Андрющенко
14:08
OPINION
Ігор Дядюра
Влада хоче "пульт управління інтернетом"?
14:00
золото
Спотова ціна золота у США досягла історичного максимуму
13:46
сніг, мокрий сніг, зима
Морозно, сухо і слизько: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 грудня
13:35
Армія, Велика Британія
Британія здійснюватиме розвідувальні польоти над Газою для пошуку заручників ХАМАСу
13:29
Оновлено
Землетрус магнітудою 6,6 стався на півдні Філіппін 3 грудня
Вдруге за вихідні на Філіппінах стався потужний землетрус
13:17
OPINION
Обкладинка: Блокада кордону: план Медведєва
Ляльководи з Москви, російська агентура і "корисні ідіоти": хто стоїть за блокадою кордону
13:07
сектор Гази
Ізраїль закликав жителів міста Хан-Юніс евакуюватися, оскільки наступ ЦАХАЛу перемістився на південь
13:03
Оновлено
окупанти
Окупанти обстріляли з мінометів село на правобережжі Херсонщини: загинув чоловік
12:12
Kiss
Рок-гурт KISS відіграв свій останній живий концерт
12:08
потяг, залізниця
Укрзалізниця запускає "Лижний експрес": як курсуватимуть потяги
12:01
OPINION
Олексій Панич
Істеричне чіпляння за владу замість коаліції Перемоги
11:57
Перу, золотий рудник
У Перу група озброєних людей напала на шахту з видобутку золота: 9 загинуло, 15 поранено
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV