"В Раде ждут от Генштаба план войны, а его нет!"

Я коли читаю такі думки - не аби когось, а депутата Верховної Ради, одного з перших облич так званої монобільшості, мені хочеться вийти на двір, подивитись у небо та голосно, дуже голосно крикнути: "Та якого ж х*ра ти все це наслав на наші голови? Чуєш мене, чи ні? Де ж ми так згрішили усім народом, щоби це було владою?" - і потім ще десь двадцять речень суто на армійському діалекті.

Уявляєте цю картину? Засідання Верховної Ради. Генерали Валерій Залужний та Сергій Шаптала приносять величезну теку та купу карт із кольоровими стрілками та позначками. І роблять доповідь, який "план війни" на наступні пів року. Наступи. Контрнаступи. Активна оборона. На яких напрямках. Якими силами. І таке інше.

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А в сесійній залі, як завжди, бардак.

Половина "слуг" стоять дупами до трибуни, бо їм пох. Є справи важливіші - як бабла швидко накосити. А ось депутати від ОПЗЖ, вислухавши доповіді, натовпом побігли в туалет, бо треба воду поміняти в радіаторі, себто терміново подзвонити кураторам. Зробити доповідь про почуте.

Не уявляєте? Я теж! Але для когось це цілком сприятлива ситуація. Бо треба ж терміново шукати винних в тому, що… Ну ви зрозуміли друзі!

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

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